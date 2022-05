Domenica 15 maggio, alle ore 14, l'Inter Primavera sarà di scena al '3 Campanili' di Bogliasco contro i pari età della Sampdoria per l'ultima gara di regular season del campionato di categoria. In palio per i ragazzi di Cristian Chivu c'è il premio della semifinale scudetto diretta, raggiungibile con il secondo posto che, per la cronaca, potrebbe essere matematico già domani in caso di mancata vittoria del Cagliari nel recupero con la Juve.