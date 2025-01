Aymen Zouin, ala dell'Inter Primavera, è tra i calciatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo, Alessandro Zampone, dopo la prima giornata di ritorno del campionato. Il classe 2006 italo-marocchino, che ha rimediato una "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario contro l'Empoli, salterà la trasferta di Verona, in programma mercoledì con fischio d'inizio alle ore 16.