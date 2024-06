Stasera alle 19.30 si gioca la finale degli Europei Under 17 e protagonista sarà l'Italia contro il Portogallo. Capitano degli azzurri è l'interista Mattia Mosconi. "In spogliatoio c’è una bella atmosfera, siamo fiduciosi - dice Mosconi - Segnare un gol in finale sarebbe un sogno, ma prima di tutto viene la squadra. Se vince l’Italia sono contento, la gioia personale viene in secondo piano. La nazionale maggiore? È il mio obiettivo, ma so che devo lavorare ancora tanto, la strada è lunghissima".

Mosconi parla anche dell'annata in Primavera con l'Inter: "Stare con i più grandi mi ha aiutato, sia nel gioco sia nella testa, inizi a ragionare come un adulto. Ma anche la Nazionale fa crescere molto: impariamo a seguire le regole, curando ogni dettaglio".