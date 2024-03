Non senza soffrire, grazie a un rigore trasformato in pieno recupero da Francesco Camarda per il 2-2 definitivo contro la Finlandia, la Nazionale Under 17 si è qualificata alla fase finale dell’Europeo. Un traguardo che, ovviamente, fa felice il tecnico Massimiliano Favo: "Siamo super soddisfatti, anche se parlando della partita non sono felice del nostro approccio - le sue parole a Figc.it -. Chiaramente avevamo motivazioni diverse, la Finlandia si giocava il tutto per tutto e conoscevamo il loro valore. Lato nostro avevamo necessità di gestire i diffidati, per non ritrovarci con assenze importanti a Cipro: alla fine abbiamo centrato l’obiettivo, anche da primi del girone che era importante per essere testa di serie nel sorteggio. In vista delle finali sappiamo che possiamo ancora migliorare, anche se già rispetto al primo turno abbiamo fatto passi da gigante sotto il profilo del carattere, della determinazione e della personalità. Tutte le squadre sono ormai organizzate e con valori tecnici importanti. Per questo siamo così felici di esserci qualificati, è motivo di grande prestigio per tutto il movimento, per tutta la Federazione. Stiamo svolgendo un lavoro importante che sta dando i suoi frutti”