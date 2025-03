Primo successo in questo 2025 per l'Italia Under 18 di Daniele Franceschini, che ha superato il Belgio per 1-0 nella prima delle due amichevoli in programma a Tubize. Decisiva la rete dell'attaccante dell'Inter Jamal Iddrissou, a segno al 49′ , con una secca conclusione di destro su assist del centrocampista del Torino, Alessio Cacciamani, con la quale ha trafitto il portiere avversario Oscar Vanden Driessche. Lunedì alle 12, secondo round sempre a Tubize.

Questo il commento del commissario tecnico: "Sono molto soddisfatto perché, al di là del risultato, che è importante e che dà morale, abbiamo offerto un’ottima prestazione, giocando con coraggio sia con che senza palla. Il secondo tempo è stato più equilibrato e caratterizzato da diversi cambi di fronte, ma, nel complesso, mi è piaciuto moltissimo l’atteggiamento e la mentalità mostrata dalla squadra”.