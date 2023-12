L'Inter Primavera copia-incolla l'1-1 per la quinta volta di fila in campionato, denunciando le solite difficoltà in zona gol anche con un Milan ridotto in dieci uomini per tutta la ripresa, a causa del doppio giallo rimediato da Bakoune. Alla fine, quindi, l'ennesimo pari di questo periodo avaro di gioie è catalogabile come rimpianto, pur considerando la forza dei cugini, che si sono confermati al secondo posto in classifica a -1 dalla vetta, portando a casa la pellaccia in inferiorità numerica dal campo della capolista, dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie al golazo di Cuenca e almeno due occasioni gettate al vento per il raddoppio.

I secondi 45' più recupero, cominciati proprio con la cacciata dal campo del terzino rossonero, sono un monologo dei padroni di casa che di fatto assediano la porta dell'ottimo Raveyre, battendolo solo una volta, tra l'altro con un cross più che un tiro di Di Maggio diventato beffardo nella sua traiettoria per il portiere ospite. Che, alla fine dei conti, ha dovuto semplicemente osservare senza intervenire qualche tentativo avversario, vedi Aidoo e Stankovic, finiti tutti lontani dal bersaglio grosso.

96' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L’Inter Primavera mantiene imbattibilità e primo posto col quinto 1-1 di fila in campionato: pari in rimonta nel derby col Milan, ridotto in dieci per tutto il secondo tempo. Di Maggio annulla il gol di Cuenca.

95' - Raveyre risolve l'ennesima situazione scomoda nel traffico dell'area di rigore per il Milan.

92' - Che occasione per l'Inter! Buca l'intervento Zeroli, ma l'Inter non ne approfitta clamorosamente perché Sarr preferisce l'assist al colpo di testa verso la porta da posizione privilegiata.

91' - Calligaris salva di testa uscendo dalla sua area. Anticipato Bonomi.

91' - Assegnati 6' di recupero.

90' - Bovo per Kamate, questa l'ultima mossa di Chivu.

89' - Tiraccio di Stankovic: destro non da lui, palla lontanissima dalla porta rossonera.

87' - Aidoo pizzicato in posizione di fuorigioco.

86' - Cuenca alza bandiera bianca, al suo posto Sala.

85' - Kamate fa ammonire Magni. Intanto l'arbitro non fa riprendere il gioco perché c'è Cuenca a terra dolorante.

84' - Bonomi va direttamente per la porta su punizione: palla fuori, Calligaris deve seguire il pallone solo con lo sguardo.

83' - Il Milan, all'improvviso, ha ripreso vigore offensivo. Punizione conquistata sulla trequarti dagli ospiti, mentre Chivu viene ammonito per proteste.

81' - Che rischio per l'Inter! Calligaris deve fare gli straordinari, dopo 35 minuti di inattività, sul tiro-cross di Cuenca.

80' - Doppio cambio per l'Inter: escono Cocchi e Quieto, entrano Motta e Vedovati.

79' - Stankovic non lontano dal 2-1! Il figlio d'arte, praticamente da fermo, calcia forte da fuori area e manda a a lato di poco.

77' - Qualche imprecisione di troppo dell'Inter negli ultimi secondi, ringrazia il Milan che prende una boccata d'ossigeno.

75' - Cross a giro di Quieto direttamente in fallo di fondo.

74' - Altro cambio per Abate: Traoré lascia il posto a Bonomi.

71' - Aidoo manca il colpo del 2-1! Di Maggio finisce scappa ancora dai radar rossoneri, arriva sul fondo e pennella verso il secondo palo, dove irrompe Aidoo in scivolata tirando alto.

70' - Cuenca perde una palla scomoda a centrocampo, parte la 4x100 nerazzurra fermata dalla difesa.

69' - Ancora Di Maggio! Altro tiro-cross dell'autore dell'1-1, questa volta la palla si impenna sopra la traversa.

68' - Raveyre salva su Spinaccè! Il Milan non trova contromisure a Di Maggio sulla sinistra, palla sul secondo palo per Spinaccè che si fa murare dal portiere.

67' - Troppo soft il cross di Quieto, palla tra i guantoni di Raveyre.

66' - Si fa vedere timidamente il Milan in attacco: Cuenca per Scotti, il cui cross è facile preda per Calligaris.

65' - L'Inter non si accontenta del pari! Stankovic riceve palla in area, se la sistema sul destro e poi calcia. Tiro deviato, corner.

64' - Matjaz entra con i tacchetti esposti: giallo inevitabile.

63' - PAREGGIA L'INTER, HA SEGNATO DI MAGGIO! L'assedio nerazzurro porta all'1-1 inevitabile: Di Maggio mette in mezzo un cross che assume una traiettoria beffarda per Raveyre.

62' - Monologo dell'Inter, il Milan sta pensando solo a difendersi.

61' - Contromossa di Abate: finisce la partita di Camarda, inizia quella di Sia.

61' - Lungo il traversone di Cocchi, non ci arrivano né Spinaccè né Aidoo.

59' - Aggancio volante sulla sinistra di Quieto, che va via e dal fondo mette in area. Dove arriva Raveyre a risolvere tutto per il Milan con una presa alta solida.

58' - Stalmach, da centrale aggiunto, pulisce l'area dal cross di Di Maggio. L'Inter non perde l'inerzia offensiva e va a prendersi l'ennesimo corner.

57' - Chivu irrobustisce l'attacco: dentro Spinaccè per Akinsanmiro.

57' - Fallo in attacco di Kamate, che allungandosi la palla è andato a travolgere Malaspina.

55' - Di Maggio ha troppa fretta, il suo lancio finisce direttamente in zona Raveyre.

53' - PALO DI MATJAZ! Inter vicinissima al pari col suo centrale difensivo, che prende il tempo alla concorrenza nell'area piccola e scheggia il legno con Raveyre fermo a centro porta.

53' - Possesso palla perimetrale dell'Inter che prova a muovere la difesa milanista: alla fine, i ragazzi di Chivu portano a casa un corner.

51' - Traoré sfugge ancora una volta alla marcatura, Aiddo ricorre al fallo per fermarlo.

50' - Copione scontato ora: il Milan, sopra di uno nel risultato ma sotto di un uomo, tutto a protezione della sua trequarti.

49' - Abate non effettua cambi per ora, forse sta valutando quale possa essere la soluzione migliore.

46' - CARTELLINO ROSSO PER BAKOUNE! Milan in dieci per tutto il secondo tempo! Secondo giallo per il numero due dei rossoneri, che si dispera per la scelta dell'arbitro di mandarlo in anticipo sotto la doccia dopo un contrasto aereo con Quieto.

12.05 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Milan Primavera!

11.49 - L'Inter Primavera parte aggredendo con ferocia il Milan che, senza scomporsi più di tanto, decide di non rinunciare alla sua filosofia di gioco non buttando neanche un pallone sul pressing dei cugini. Una scelta che trova il suo premio al minuto 19' quando, alla prima occasione utile, Cuenca disegna dal limite dell'area una traiettoria imprendibile che si incastona al sette. I rossoneri hanno anche la chance per raddoppiare subito con il 2008 Camarda, fermato sul più bello dall'uscita bassa puntale di Calligaris. La reazione dei ragazzi di Chivu, colpiti nel morale, arriva con qualche minuto di ritardo ma arriva grazie a Kamate, che conclude troppo centralmente da buona posizione trovando la risposta col piede di Raveyre. Al 36', Cuenca cestina clamorosamente la doppietta preferendo la forma alla sostanza, sull'assist dell'ispirato Traoré. Dopo lo spavento, l'Inter prende in mano le redini della gara ma senza mai neanche andare vicino al pari che dovrà inseguire nella ripresa per evitare di perdere imbattibilità e primo posto in campionato in un solo colpo.

46' - Duplice fischio di Andrea Bordin, finisce qui il primo tempo di Inter-Milan Primavera! Squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per i rossoneri: decide per ora la perla di Cuenca al 19'.

46' - Stante travolge Traoré a 60 metri dalla porta: cartellino giallo ingenuo preso dal centrale di Chivu.

46' - Assegnato 1' di recupero.

45' - Parmiggiani vorrebbe un cartellino giallo per Di Maggio, che a suo dire ha simulato un fallo in area di rigore. L'arbitro dà semplicemente rimessa dal fondo al Milan.

43' - Traoré va via in dribbling poi va spiovere in area un cross interessante per Camarda. Che non può arrivarci, anche perché tenuto d'occhio dai centrali interisti.

42' - Dopo lo spavento corso al 36', è l'Inter che sta facendo la partita. Grande sforzo della squadra di Chivu alla caccia del pari.

40' - Raveyre fa suo, in presa alta, il corner battuto dalla sinistra.

40' - Raveyre, a due pugni, si rifugia in corner sul cross di Cocchi, deviato da un milanista.

38' - Inter tradita dalla fretta: Stankovic batte veloce la punizione, Quieto sbaglia lo stop in maniera grossolana e regala rimessa dal fondo ai cugini.

37' - L'Inter risponde colpo su colpo! Kamate è incontenibile sulla destra, prende il fondo poi mette in mezzo. Raveyre ci mette i guantoni e allunga il pallone in corner.

36' - Cuenca si mangia il 2-0! Schema su punizione del Milan: Traoré scava il pallone in area per l'inserimento del 10, che davanti alla porta cicca tentando il colpo a effetto anziché l'appoggio facile.

35' - Akinsanmiro butta a terra Traoré con una trattenuta: l'arbitro decide che il fallo è meritevole di giallo. Pareggiato il conto delle ammonizioni.

34' - Aidoo sfila davanti a Camarda nel cuore dell'area di rigore: palla tra le mani di Calligaris e sospirone di sollievo per l'Inter.

33' - Torna ad attaccare il Milan: dopo una ripartenza, Cuenca innesca in area Camarda che riceve il pallone senza avere un angolo di tiro. Si ricomincia da capo, con gli ospiti che trovano un calcio di punizione sulla trequarti.

31' - Akinsanmiro sgambetta Traoré a centrocampo: si riparte con una punizione in favore del Milan.

30' - Scocca la mezzora a Interello: nerazzurri all'inseguimento dal 19' dopo il gol di Cuenca

29' - Lavorone di Camarda lontano dalla porta. Tante spizzate preziose del classe 2008, che si sta rendendo utile soprattutto fuori area. Negli ultimi 16 metri, il bomber milanista non è riuscito a sfruttare il pallone del potenziale raddoppio.

28' - Si fa vedere Quieto, che fin qui ha giocato a nascondino. Corner guadagnato, ma subito cestinato.

27' - Dopo i minuti agitati successivi al gol di Cuenca, l'Inter ora prova a ragionare con la palla tra i piedi.

25' - Partita godibilissima dopo l'1-0 milanista. Il tatticismo dei primi minuti è stato messo nel cassetto, ora si gioca a viso aperto.

23' - Arriva la risposta dell'Inter! L'azione si sviluppa sulla sinistra e sgorga a destra, con Kamate che raccoglie il cross calciando di prima senza pensarci. Raveyre usa i piedi per respingere il tiro troppo centrale.

21' - L'Inter rischia tantissimo! Calligaris salva tutto in uscita bassa su Camarda, al quale era stato recapitato il pallone del 2-0 da Traoré. Poi i nerazzurri alzano il muro sul tap-in successivo di Scotti.

21' - Inter colpita dritta al cuore alla prima sbavaturina difensiva, ma i meriti sono soprattutto di Cuenca che ha estratto il classico coniglio dal cilindro.

19' - GOLAZO DI CUENCA, MILAN AVANTI ALLA PRIMA OCCASIONE! Un lampo del numero 10 dei rossoneri che fulmina Calligaris con un tiro mancino dal limite dell'area che va a incastonarsi al sette. C'è il tocco del portiere dell'Inter, ma non basta per togliere il pallone dalla porta.

17' - Il Milan non rinuncia alla costruzione dal basso, anche a costo di correre qualche rischio di troppo sul pressing feroce degli avversari. Qui il rimpallo favorisce i ragazzi di Abate, che si tengono stretta la rimessa dal fondo.

15' - Scocca il quarto d'ora a Interello, Inter-Milan sempre inchiodata sullo 0-0.

13' - Raveyre fa prima di Kamate, lanciato in profondità da una verticalizzazione di Cocchi.

13' - L'arbitro ferma l'uno-due tra Cocchi e Di Maggio: il pallone è uscito dal campo, rimessa laterale per il Milan.

12' - Aidoo non abbocca alla finta di Traoré e fa buona guardia sulla destra.

11' - Nessuna occasione fin qui, ma c'è la sensazione che basti un minimo errore per stappare la partita.

10' - Altro calcio di punizione conquistato da Di Maggio, decisamente attivo nei primi 10 minuti.

8' - Avvio di gara elettrico dell'Inter, che ha impostato la gara sull'aggressività. Il Milan, al contrario, vuole abbassare i ritmi col palleggio.

6' - Corner battuto male dal Milan, Di Maggio intercetta e lancia il contropiede nerazzurro. Interrotto irregolarmente da Bakoune con una trattenuta di maglia: arriva il giallo per il difensore rossonero.

5' - Il Milan, dopo qualche momento di sofferenza, rilancia in attacco andando a guadagnarsi il primo giro dalla bandierina.

3' - Inter super aggressiva, qui anche troppo: Akinsanmiro prova a strappare il pallone a Stalmach che, pur in difficoltà, porta a casa una punizione vicino alla bandierina del corner.

2' - Brutto scontro Raveyre-Sarr fuori dall'area milanista: il portiere è arrivato in anticipo ed è stato travolto dall'attaccante nerazzurro. L'arbitro lascia inspiegabilmente correre, poi si convince a fermare il gioco anche perché gli ospiti stavano giocando con la porta vuota.

1' - Kamate tampona Malaspina: fallo in attacco dell'Inter.

1' - L’Inter Primavera, oggi in maglia nerazzurra e pantaloncini neri, dà il primo giro al pallone del match. Milan in divisa rossonera e calzoncini bianchi.

11.03 - Fischio d’inizio di Andrea Bordin, comincia in questo momento Inter-Milan Primavera!

11.01 - Prima della partita viene osservato un minuto di silenzio per Antonio Juliano.

11.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di Interello, preceduti dalla terna arbitrale.

10.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Andrea Bordin di Bassano del Grappa, i suoi assistenti sono Giulia Tempestilli (Roma 2) e Matteo Pressato (Latina).

10.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Milan Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.43 - 4-3-3 anche per Abate, che in attacco lancia il baby prodigio Camarda con Traoré e Scotti a dargli supporto. In mezzo Zeroli avrà in mano le chiavi del centrocampo, con Stalmach e Cuenca ai suoi lati. In difesa, senza Nsiala e Simic prestati a Pioli, spazio a Bakoune, Parmiggiani, Malaspina e Magni davanti a Raveyre.

10.38 - In campo, come detto, Chivu può puntare sui migliori ma qualche ricambio in panchina mancherà: è il caso di Berenbruch, fermato dalla febbre, ma anche di Alexiou e Owusu, entrambi infortunati. Problemino fisico per Zuberek, ma nulla di grave.

10.33 - Chivu si affida all'once de gala schierando tutti i titolarissimi, compreso Calligaris, che ritorna a difendere la porta nerazzurra. Davanti a lui linea a quattro composta da destra verso sinistra da Aidoo, Stante, Matjaz (recuperato dopo Monza) e Cocchi. In mezzo, riecco Akinsanmiro, non eleggibile in Coppa, a completare il trio con i soliti Stankovic e Di Maggio. In attacco, Quieto e Sarr ritrovano l'apporto di Kamate dal 1'.

10.28 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 21 Raimondi, 2 Nezirevic, 5 Bovo, 13 Motta, 16 Guercio, 17 Vedovati, 22 Spinaccè, 23 Maye, 24 Ricordi, 28 Mazzola, 29 Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN (4-3-3): 1 Raveyre; 2 Bakoune, 15 Parmiggiani, 4 Malaspina, 23 Magni; 8 Stalmach, 18 Zeroli, 10 Cuenca; 17 Scotti, 9 Camarda, 20 Traoré. A disposizione: 12 Torriani, 24 Bartoccioni, 11 Sia, 21 Liberali, 22 Eletu, 27 Martinazzi, 28 Sala, 29 Perera, 30 Bonomi, 32 Simmelhack, 42 Tezzele. Allenatore: Ignazio Abate.

10.23 - "E' una partita". Dopo la vittoria in Youth League contro la Real Sociedad, Cristian Chivu ha provato ad abbassare la temperatura del derby di Milano Primavera, che in questa stagione è maggiormente sentito perché non conta solo per la rivalità cittadina ma anche per il comando del campionato. A Interello, infatti, si affrontano la prima e la seconda della classifica, con i nerazzurrini che arrivano all'attesissimo appuntamento con un punticino di margine sui cuginetti che, dalla loro, hanno avuto un miglior percorso in Europa, essendosi qualificati direttamente agli ottavi. Stankovic e compagni, invece, dovranno passare l'ostacolo playoff, ma prima devono pensare a questo primo 'spareggio' dentro i confini nazionali che può valere l'allungo in classifica sulle inseguitrici. Dal 'KONAMI Youth Development Centre di Milano, benvenuti a Inter-Milan, 14esima giornata del torneo Under 19 (kick-off ore 11).