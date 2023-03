Si è conclusa col punteggio di 3-2 in favore dell'Italia di Alberto Bollini la prima partita delle qualificazioni agli Europei Under 19 contro la Germania. Gli Azzurrini si portano sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Niccolò Pisilli e Luca D'Andrea, per poi subire nella ripresa la rimonta dei teutonici firmata nello spazio di appena sei minuti da parte di Muhammad Damar e Yusuf Kabadayi. Al 67esimo, però, ancora D'Andrea firma il gol del definitivo 3-2. Francesco Pio Esposito è rimasto in campo per 79 minuti, prima di essere sostituito da Antonio Raimondo.