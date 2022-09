Impegni anche per l'Italia Under 20 di Carmine Nunziata che per il secondo incontro della nuova edizione del Torneo 8 Nazioni e l’amichevole casalinga con i pari età della Svizzera ha convocato 25 Azzurrini, tra cui gli interisti Alessandro Fontanarosa e Mattia Zanotti. In lista anche Gaetano Pio Oristanio, nerazzurro in prestito al Volendam, ell'ex nerazzurro Cesare Casadei, oggi al Chelsea.

Portieri: Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);