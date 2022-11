Pomeriggio amaro per l'Italia Under 18 battuta per 2-0 dai pari età della Francia nel primo dei due test amichevoli in programma e per il quale il commissario tecnico Franceschini ha convocato quattro ragazzi delle giovanili dell'Inter. Gran parte di gara in campo per l'attaccante Esposito, mentre il centrocampista Bovo e la punta Owusu hanno giocato una manciata di minuti da subentrati. Panchina, infine, per il fantasista Quieto.