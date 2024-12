Sconfitta pesante per l'Inter Primavera, con la Roma che passa 4-1 al KONAMI Youth Development Centre e consolida il primo posto in classifica, allungando sui nerazzurri. La squadra di Zanchetta non entra mai in partita e incassa quattro gol nonostante le tante importanti parate di Calligaris che però non può nulla nelle reti di Coletta, Levak, Misitano e Zefi. L'unico a salvarsi è Berenbruch (suo il gol del momentaneo 2-1), mentre per la difesa è una giornata no.

UP

ALESSANDRO CALLIGARIS - Vedere tra le note liete il nome di un portiere che ha incassato quattro gol rende l'idea di quanto la partita sia stata a senso unico. Sulle reti prese ha poche responsabilità (nel tap-in di Misitano è bravo a respingere il mancino insidioso di Cama e indovina anche l'angolo del rigore di Zefi), ma complessivamente tiene a galla i nerazzurri soprattutto nel primo tempo con diverse parate decisive. Se l'Inter resta in partita più del previsto il merito è suo. Sfortunato, merita fiducia.

THOMAS BERENBRUCH - È uno dei pochi che prova a guidare la reazione nel momento complicato della gara. E non solo per il gol (che arriva sulla respinta di un rigore sbagliato): quando il 7 scrive il suo nome sul tabellino riesce indirettamente a spronare la squadra, anche se purtroppo si tratta solo di un'illusione. Mette a servizio della squadra la sua qualità, anche se a sprazzi.

DOWN

MIKE AIDOO - La gioia personale dell'esordio in prima squadra giovedì in Coppa Italia ha vita breve. Le sue qualità non sono in discussione, ma è un dato di fatto che è nella sua zona di competenza che l'Inter va più in difficoltà: dal cross di Cama arriva il vantaggio di Coletta, nel 2-0 giallorosso si fa invece saltare con troppa facilità dallo scatenato Zefi. L'impegno però non manca mai e questa è la cosa più importante.

GABRIELE RE CECCONI - Una giornata storta può capitare a tutti, anche a chi di solito (come lui) non si fa mai notare per le eccessive sbavature. Contro la Roma però soffre la rapidità di Zefi (che atterra in occasione del rigore del 4-1 giallorosso) e la fisicità di Misitano, oltre a quella di Levak che lo sovrasta nel duello aereo quando gli ospiti arrivano al raddoppio. Siamo sicuri che una prestazione negativa, sua come di tutta la difesa, possa servirgli per continuare a crescere e migliorare.

