La settimana che attende l'Inter Primavera si annuncia intensa: il calendario, infatti, presenta due partite in cinque giorni. Si parte domani, con i nerazzurrini che scenderanno in campo a mezzogiorno per sfidare il Cagliari ad Asseminello. Poi 72 ore per preparare l'impegno successivo, programmato per domenica pomeriggio: a Interello arrivano i pari età del Torino, il fischio d'inizio è fissato per le ore 15.