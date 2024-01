Nuova squadra in vista per Kevin Zefi. Come riportato da Sportitalia, la Roma ha infatti chiuso l’operazione per l’ingaggio del calciatore classe 2005, in scadenza di contratto con l’Inter. Il 18enne irlandese sarà il calciatore che nella rosa giallorossa sostituirà Cherubini, passato alla Juventus nell’ambito dell’operazione che ha portato Huijsen nella Capitale.