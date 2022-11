20' - Cocetta scorta il pallone oltre la linea di fondo tagliando fuori Zuberek. Si riparte con una rimessa di Di Bartolo.

18' - Altro colpo di testa tentato dall'Inter, ci ha provato Martini arrivando in corsa in area di rigore: anche in questo caso nulla di significativo da appuntare sul taccuino.

17' - L'Inter ritorna a farsi viva in attacco: Iliev crossa dalla bandierina verso il secondo palo, dove irrompe Grygar che però non può inquadrare lo specchio con il colpo di testa.

14' - SEMEDO SE LO MANGIA! Altra sbandata difensiva dell'Inter, Semedo si infila in area e a tu per tu con Botis scava il pallone anziché tirare di potenza. Il greco rimane imperturbabile e para senza problemi.

13' - Pelamatti non riesce ad addomesticare il cambio di gioco dell'altro quinto, Dervishi: la palla scivola in fallo laterale.

11' - L'UDINESE PAREGGIA CON SEMEDO! Tutto da rifare per l'Inter, che si fa trovare impreparata sulla discesa di Buta: cross nel cuore dell'area di rigore per il numero 29 che, approfittando della mancata copertura di Fontanarosa, inchioda la palla a rete di testa alle spalle di Botis.

9' - Si lotta a centrocampo, alla fine palla Iliev esce un po' ammaccato dopo un contrasto. L'Udinese mette palla in fallo laterale, l'Inter con fair play la restituisce.

7' - L'Inter minaccia ancora l'Udinese dal versante sinistro, questa volta con lo sganciamento offensivo di Fontanarosa, poco accurato nel calibrare il traversone.

5' - L'Udinese è chiamata a rincorrere, non un'impresa semplice per una squadra che ha segnato appena 6 gol in 11 partite, subendone 21 con quello di oggi.

4' - L'Inter ha messo subito le cose in chiaro, con un sentito ringraziamento a Guessand. Da lora in ogni caso l'approccio alla partita dei ragazzi di Chivu.

3' - INTER IN VANTAGGIO, AUTOGOL DI GUESSAND! I padroni di casa sviluppano bene con Zuberek che, spalle alla porta, gira a memoria verso la corsia sinistra per Pelamatti, il cui cross in area viene convertito in rete dall'intervento goffissimo del numero 3 friulano.

2' - Bello spunto di Zuberek, che questa volta vince il testa a testa con Abankwah ma è impreciso al momento di trovare un compagno in area di rigore con il cross.

1' - Abankwah veste con un sombrero Zuberek ai bordi dell'area dell'Udinese: sangue freddo per numero 5 dei friulani.

1' - E' l'Udinese, oggi nel tradizionale bianconero, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste la maglia nerazzurra.