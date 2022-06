Francesco Nunziatini, classe 2003 campione d'Italia Primavera con l'Inter, è pronto a trasferirsi alla Carrarese, laddove dovrebbe trovare Alessandro Dal Canto che lo fece esordire in Serie C nella stagione 2020-21 ai tempi del Livorno. Il centrocampista, se la voce dei colleghi de La Nazione fosse confermata, lascerebbe la Milano nerazzurra senza aver lasciato particolare traccia di sé, se non all'esordio in Youth League quando segnò un golazo in rovesciata contro il Real Madrid.