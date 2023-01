Un gol di Federico Vitolo in pienissimo recupero regala alla Fiorentina Primavera il successo in extremis contro il Napoli, un'iniezione di fiducia non indifferente a sei giorni dalla finale di Supercoppa italiana contro l'Inter. A Sesto Fiorentino, i viola di Alberto Aquilani vanno avanti con Eljon Toci al 23', si fanno riprendere da Bilel Sahli al 55', infine ma hanno l'ultima parola al 93', dieci minuti dopo essere rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione per somma di ammonizioni di Costantino Favasuli. Che, ovviamente, salterà la gara dell'U-Power Stadium di mercoledì sera.