Messa in tasca la qualificazione alla semifinale dell'Europeo Under 19 grazie a due vittorie in altrettante partite, la Nazionale italiana di Carmine Nunziata scende in campo per giocarsi il primato del girone contro la Francia. Un match, di scena alle 17.30 alla DAC Arena di Dunajska Streda, che l'interista Alessandro Fontanarosa giocherà partendo dal via, piazzandosi a sinistra nella linea a quattro composta per gli altri 3/4 da Coppola, Stivanello e Turicchia. Riposo per gli altri due nerazzurri Cesare Casadei, a rischio squalifica, e Giovanni Fabbian, titolari con Romania che Slovacchia.