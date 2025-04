Ospite della trasmissione 'Videolina Sport', il direttore sportivo e organizzativo del settore giovanile del Cagliari, Pierluigi Carta, proiettandosi alla sfida di finale di Coppa Italia Primavera contro il Milan, ha parlato anche della sfida contro l'Inter giocata qualche settimana fa.

"Non bisogna giudicare la Primavera rossoblù dal risultato - ha detto -, perché il calcio vive di episodi e saremmo potuti anche uscire ai rigori nei quarti di finale in casa della Fiorentina. Questa squadra ha dimostrato valori solidi, compattezza, capacità di occupare gli spazi giocando d’insieme con grande mentalità, frutto di un gruppo, uno staff e un coordinatore tecnico come Roberto Muzzi: tutti insieme remano in un’unica direzione, ognuno col proprio fondamentale ruolo. Di recente abbiamo battuto la Roma capolista, pareggiato con qualche rimpianto contro l’Inter, vinto 3-0 in casa della Sampdoria che aveva appena battuto il Milan a domicilio. Fatti che parlano di una squadra matura che mercoledì darà tutto per mettere una bella ciliegina su un lavoro più ad ampio spettro".