Le qualificazioni della Nazionale Under 17 e Under 19 alle fasi finali degli Europei sono diventate, ormai, una piacevole consuetudine. Il coordinatore delle Nazionali giovanili Maurizio Viscidi ha commentato questi brillanti risultati al sito della federazione: "Raggiungere per il quinto anno consecutivo la fase finale con entrambe le under, 17 e 19, è un piccolo record che abbiamo solo noi in Europa, e testimonia la continuità di un lavoro che portiamo avanti, come Club Italia, da 14 anni: queste qualificazioni sono il frutto del nostro grande lavoro e di quello della Federazione. Mai, come quest'anno, si coniugano con le prestazioni proponendo un calcio d'attacco e propositivo".