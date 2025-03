La Nazionale Under 20 di Bernardo Corradi torna in campo per l'ultimo impegno nell'Elite League 2024-25. Dopo aver collezionato tre vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime sei partite, l'Italia vola in Turchia per affrontare i padroni di casa in un match in programma giovedì 20 marzo alle ore 16 italiane. Sono 22 i convocati dal CT azzurro, che si raduneranno nella serata di domenica 16 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma e lunedì svolgeranno una doppia seduta di allenamento. Martedì è prevista la partenza per la Turchia, con il match che si giocherà al Pendik Stadium di Istanbul.

Nella lista, spiccano i nomi dei due giocatori dell'Inter Thomas Berenbruch e Matteo Cocchi, reduci dal debutto in prima squadra in Champions League col Feyenoord. Presenta anche l'ex nerazzurro, oggi all'Alcione Milano, Giacomo Stabile.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Jacopo Seghetti (Empoli), Lorenzo Torriani (Milan);



Difensori: Richi Agbonifo (Verona), Adam Bakoune (Milan), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Matteo Cocchi (Inter), Francesco Coppola (Vis Pesaro), Riyad Idrissi (Modena), Raphael Kofler (Sudtirol), Giacomo Stabile (Alcione Milano);



Centrocampisti: Thomas Berenbruch (Inter), Aaron Ciammaglichella (Ternana), Matteo Cichella (Frosinone), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Patrick Nuamah (Brescia), Kevin Zeroli (Monza);



Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Ismael Konate (Empoli), Alessio Vacca (Juventus), Dominic Vavassori (Atalanta).