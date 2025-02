Il passaggio del portiere Henrikas Adomavicius all'Inter rappresenta indubbiamente un gran colpo per il prestigio del Kauno Zalgiris, la formazione lituana dalla quale il club nerazzurro ha prelevato il prospetto classe 2009. A parlare dell'operazione, ai canali ufficiali del club, è il responsabile del settore giovanile Linas Treigys: "Siamo felici di poter preparare giocatori che, dopo aver fatto dei provini in club calcistici famosi, siano in grado di dimostrare il loro valore e di farsi conoscere. Diversi allenatori della nostra Football Academy hanno contribuito allo sviluppo costante di Henrikas; i suoi dati, il suo carattere e la sua motivazione sono esemplari".

Treigys esalta poi le qualità del ragazzo: "Henrikas non solo si è allenato con squadre della sua età, ma ha anche lavorato con l'allenatore dei portieri e ha preso parte alle sessioni di allenamento della squadra maschile principale. Per queste ragioni, pur avendo solo 16 anni, ha attirato l'interesse di un club come l'Inter e ha firmato un contratto".