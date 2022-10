Walter Zenga è intervenuto a Sky Sport nella serata di ieri: "Ho notato due aspetti dell'Inter. Nessuno ha più alzato le braccia nei confronti del compagno . Dzeko l'ha detto che i nerazzurri hanno cambiato atteggiamento posizionale e comportamentale. Quando ha preso il pareggio stando col baricentro basso (in precedenza aveva già rischiato di subire il gol) ha avuto la reazione e ha vinto meritatamente".

Onana scelta definitiva?

"Inzaghi non credo possa tornare indietro. Onana è due anni che è fermo. Ha giocato in Champions e ha esperienza. Con la positività del pubblico era giusto cambiare. Con tutto il rispetto e il riconoscimento per Handanovic".