Walter Zenga è intervenuto ieri sera su Dazn per analizzare la situazione in casa Inter, complimentandosi con Simone Inzaghi per quanto fatto con una formazione fortemente modificata in estate. "L'Inter ha potenzialità molto elevate, vengono da una finale di Champions persa, dopo la finale sono andati via Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko - dice 'L'Uomo ragno' - Non è facile sostituire cinque giocatori così importanti di botto, eppure quella finale è la dimostrazione che anche da una finale persa si possono costruire vittorie straordinarie. L'Inter ha quindici punti di vantaggio a undici partite dalla fine, mi sembra delineato chi vince il campionato".

Quindi un focus sul portiere nerazzurro titolare di quest'anno. "Non ero molto convinto da Sommer, ma di esperienza ne aveva tanta. Il dubbio era arrivare dopo una stagione straordinaria di Onana, ma in una squadra del genere è il portiere giusto perché è entrato in punta di piedi, senza fare cose straordinarie ma facendo sempre le cose normali. Ci sta bene, bravo chi l'ha scelto".