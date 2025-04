Partecipando ad un salotto video su TVPlay, Emiliano Viviano risponde per le rime ad Antonio Cassano e alle sue dichiarazioni negative pronunciate nei giorni scorsi a proposito dei due nerazzurri Nicolò Barellea e Alessandro Bastoni: "Su Barella ha delirato, completamente. Non so perché non gli piaccia, però c'è da dire che lui si contraddice dicendo che tra Barella e Davide Frattesi non cambia niente. Frattesi ha grandissimo inserimento e intensità, ma fa tutte le cose che fa Barella? Lo vedi trovare linee di passaggio in difesa da ultimo uomo? A volte non lo capisco, per me è tutto sbagliato quello che dice".

La reprimenda di Viviano prosegue così: "Anche su Alessandro Bastoni, cosa ne sai del fatto che possa a non possa a giocare a quattro? È ovvio che rende di più a tre, però poi fa l'esempio di Virgil van Dijk e mi viene da rispondergli: 'Grazie al c...o', hai preso il più forte al mondo. Antonio deve andare avanti con la sua opinione, che è da rispettare però bisogna dire che il campo sta dicendo altro ormai da tempo".

