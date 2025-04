"Era il quinto derby stagionale dell'Inter contro i rossoneri e a Inzaghi si può imputare che non ha trovato una soluzione al Milan", così l'ex portiere Emiliano Viviano ha esordito a TV Play a proposito del derby di Coppa Italia vinto ieri sera ancora una volta dal Milan a discapito di un'Inter che non riesce a sfatare il tabù di quest'anno contro i cugini. "Se sei la squadra più forte e l'Inter lo è - ha continuato -, e non riesci a fare risultato contro una determinata squadra, vuol dire che servono degli accorgimenti. E Inzaghi non ha trovato soluzioni col Milan" ha detto prima di tornare anche alle ultime due partite dei campioni d'Italia.

"Nelle gare col Bayern e il Bologna ho visto una squadra molto stanca che negli ultimi minuti maggiormente non riusciva ad uscire dalla metà campo. La stanchezza, la sconfitta, la partita con la Roma, e poi la Champions ti possono far perdere contro il Milan che a livello di singoli è seconda solo proprio ai nerazzurri. Qualunque squadra, anche la più forte se le togli dei titolari va in sofferenza" ha ancora aggiunto prima di passare ai raggi x le condizioni fisiche dei ragazzi di Inzaghi: "L'assenza di Thuram, Dumfries, Zielinski, Acerbi, Pavard, Darmian è un jolly ottimo ma non è Dumfries, alla lunga le assenze le paghi".

Sull'attacco:

"Sicuramente il problema dell'Inter quest'anno è stato davanti. Arnautovic mi pare di capire che vada centellinato, Taremi zero gol in campionato, Correa ha avuto difficoltà e quello fa la differenza. Asllani secondo me non è pronto. Qualche cosa le assenze cambiano ma sicuramente non tanto da non vincere in cinque partite contro il Milan".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!