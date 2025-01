Marcelino, tecnico del Villarreal, ha preferito non fare valutazioni tecniche troppo approfondite su Tajon Buchanan, giocatore che è in procinto di legarsi al Submarino Amarillo fino a giugno in prestito dall'Inter: "Quando ci saranno le firme, darò la mia opinione sul giocatore. In questo momento è qui, ma mancano ancora alcuni dettagli - ha spiegato l'ex Valencia nella conferenza stampa della vigilia di Villarreal-Valladolid -. Non si è allenato con noi, il giorno in cui lo farà ti risponderò volentieri. Arriva per sostituire la sfortunata assenza di Ilias (Akhomach, ndr)".

Manca ancora l'ufficialità, ma è tutto apparecchiato tanto che ieri, all'arrivo in Spagna, il canadese ha confessato di 'essere molto felice' e di 'aver già parlato con l'allenatore'.