Sono piovuti elogi per Edin Dzeko durante la puntata di ieri della 'Bobo Tv', in onda su Twitch. Da Lele Adani ad Antonio Cassano, tutti i quattro opinionisti sono stati concordi nel definire il bosniaco un centravanti di livello mondiale, uno di quelli capace di segnare la propria epoca. "Dzeko è devastante, in quanti a 36 anni giocano titolari in una big d'Europa? - la domanda retorica del padrone di casa Christian Vieri -. Non sbaglia mai la giocata, può sbagliare lo stop magari, ma mai la giocata: sa quello che deve fare, è un regista che gioca in attacco. Meglio lui o Giroud? Dzeko è di un'altra categoria, lo metto tra i top 10 degli ultimi 10 anni. Ha giocato nella Roma e non se ne parla, ma con Guardiola o al Real Madrid avrebbe fatto 30 gol a stagione. Un difetto? Non lo trovo, forse che è troppo buono".