E' iniziata la rifinitura ad Appiano Gentile per l'Inter in vista del match di domani sera all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Non ha inizialmente preso parte alla seduta Edin Dzeko, che ha rimediato una botta nel corso della gara contro la Sampdoria. L'attaccante bosniaco ha svolto lavoro in palestra per un rinforzo, ma la sua presenza domani contro la squadra di Julian Nagelsmann non pare essere in dubbio.