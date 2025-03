Micah Richards, ex giocatore di Manchester City e Fiorentina ora opinionista nonché mattatore dello show sulla Champions League di CBS Sports Golazo, ha fatto il suo pronostico per la fase finale del torneo, partendo dagli ottavi di finale fino all'atto conclusivo di Monaco di Baviera. Partendo da una grande sorpresa: a suo dire, l'Inter andrà ai quarti di finale e non se la vedrà col Bayern Monaco, ma col Bayer Leverkusen. Secondo Richards, i nerazzurri andranno avanti fino alla finale, dove sfideranno il Real Madrid. Chi avrà la meglio? Ecco il video...

