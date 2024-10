Onana salva il Manchester United con due parate mostruose, Mourinho prima si dispera in maniera "speciale" in panchina e poi scherza nel tunnel con il portiere camerunense.

Un siparietto a tinte nerazzurre in Turchia durante il match di Europa League finito 1-1 tra gli inglesi e il Fenerbahce. Mourinho, per non farsi mancare nulla, è stato anche espulso nella ripresa.

Jose Mourinho and André Onana laughing together at half time about the double save pic.twitter.com/2Whv0Qa05D — mufcmpb (@mufcMPB) October 24, 2024