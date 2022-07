Seconda amichevole stagionale per l'Inter e subito grande risposta del tifo nerazzurro. La Curva Nord si è infatti presentata alla stazione di Rho facendo sentire il proprio calore a Samir Handanovic e compagni (in partenza verso Ferrara, con treno alle 10.44, per sfidare il Monaco questa sera) con bandiere e cori a sostegno della squadra. Da segnalare l'assenza di Milan Skriniar, Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, che ovviamente salteranno la partita. A seguire il video dell'arrivo della squadra alla stazione, con in sottofondo i cori dei tifosi.