Lavoro di scarico oggi ad Appiano Gentile per chi ha giocato l'amichevole contro il Sassuolo, Henrikh Mkhitaryan compreso; partitella contro i ragazzi di Chivu per quasi tutti gli altri calciatori nerazzurri. L’armeno, uscito in via precauzionale contro i neroverdi a causa di una leggera lombalgia, quindi ha lavorato regolarmente con i compagni di squadra a cinque giorni dalla sfida con il Napoli .

Lautaro Martinez, al primo giorno alla Pinetina dopo il trionfo al Mondiale con l'Argentina, ha seguito una seduta personalizzata, come da prassi. Ancora a parte anche Marcelo Brozovic, che in accordo con lo staff di Simone Inzaghi, come già successo a Denzel Dumfries dopo la competizione in Qatar, tornerà a lavorare in gruppo dopo aver espletato l’iter di pochi giorni di allenamenti individuali.

