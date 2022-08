Sono andati tutti esauriti, come prevedibile, i biglietti del Secondo Anello Verde, quello riservato ai tifosi dell'Inter per il derby di Milano in programma sabato 3 settembre (kickoff ore 18). I tagliandi, fa sapere il club nerazzurro, sono stati tutti venduti nelle fasi di prevendita, tra abbonati, soci Inter Club e titolari SiamoNoi. Non è, pertanto, prevista la vendita libera generale di posti residui. "Non si è fatta attendere la risposta dei tifosi nerazzurri che accompagneranno la squadra anche nel derby in 'trasferta'", si legge su Inter.it