Come era facilmente prevedibile, sono andati esauriti i biglietti del secondo anello verde di San Siro, dedicato per l'occasione ai tifosi dell'Inter, per il derby di Milano, in programma lunedì 22 aprile, con fischio d'inizio alle 20.45, che potrebbe regalare alla squadra di Simone Inzaghi lo scudetto in casa dei cugini del Milan.

"Dallo scorso 12 marzo gli abbonati al Secondo Verde nella Serie A 23/24 - e successivamente tutti gli abbonati - hanno avuto la possibilità di acquistare i tagliandi per la stracittadina. Il sold-out del settore implica che non verranno attivate le successive fasi di vendita inizialmente previste. Ci vediamo a San Siro!", la comunicazione ufficiale del club nerazzurro.