Personalizzato sul campo per Juan Cuadrado, a tre giorni dal derby di Milano. Come appurato da FcInternews.it, il colombiano, avendo caricato tanto negli ultimi giorni con l’obiettivo di rientrare, era un po’ affaticato. Il calciatore andrà, quindi, gestito dato che è stato fuori per infortunio per parecchio tempo. Ergo, anche nei prossimi giorni sosterrà qualche seduta personalizzata. Per il resto tutti in gruppo; domani la squadra svolgerà un allenamento mattutino.

