Dalle colonne di Tuttosport arrivano i giudizi, senza peli sulla lingua di Nicola Ventola . Molto positivi per quel che riguarda Lautaro Martinez , decisamente meno per Lukaku . "Martinez è un attaccante fantastico - afferma -. Per me può diventare ancora più decisivo di quello che è oggi. Per essere un attaccante un top deve superare quota 25 gol. Quest’anno può farlo per la prima volta. È un leader. Ogni anno fa uno step in più e per me già oggi rientra tra i primi cinque attaccanti al mondo. Difficile trattenerlo? La sua volontà, da quello che fa vedere in campo è restare all’Inter. Poi bisogna capire come si comporterà la società. Non è un segreto che Zhang è in difficoltà e potrebbe essere costretto a malincuore a privarsi del suo miglior giocatore. Un calciatore per restare deve sentirsi parte di un progetto vincente. Se invece ogni anno sei costretto a fare delle scommesse sui giocatori...". Ventola, parte integrante della Bobo Tv , afferma che Lautaro ricorda proprio "Vieri. Bobo si bu ttava nel fuoco per i compagni. Ha litigato con tutti. Quando sei squadra, quando sei leader, sei questo. E Lautaro ha dimostrato di essere un leader in questo, per i suoi compagni".

A La Spezia, però, ha sbagliato anche il "Toro" e di nuovo su rigore. Un po' una sua croce. "Dal dischetto si è presentato Lautaro Martinez, mica il primo che passava di lì. Quando un giocatore come lui va a prendere il pallone per calciarlo vuol dire che se la sente. L’unica cosa che cambia ora è che ci sono delle gerarchie e andranno rispettate. Chi al suo fianco a Oporto? Dzeko. È un attaccante che sta facendo delle cose inaspettate". Bocciatura, quindi, per Lukaku. "Dzeko - prosegue Ventola - è un giocatore completo. Con la sua tecnica può giocare anche da fermo, ti fa sempre girare la squadra. Romelu questa cosa non ce l’ha. Ha bisogno di stare bene fisicamente. Ma in questo momento non c’è tempo".

Diverso anche il trattamento che Ventola riserverebbe al bosniaco e al belga. A Dzeko "proporrei un altro anno di contratto. E lo accontenterei anche dal punto di vista economico. Lukaku? Se me lo regalano va bene, me lo tengo. Sennò è giusto che la società faccia le sue valutazioni. Anche Romelu non è più giovanissimo, forse conviene andare a prendere un nuovo Lautaro. Ora non è più un problema fisico. Ma di testa. Lui non si sente più il leader della squadra, non si sente più fondamentale, sa che non può più sbagliare. Sa anche che oggi con Inzaghi si deve conquistare il posto, invece con Conte era titolare fisso".