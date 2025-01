E' Davide Frattesi il protagonista del week-end calcistico appena trascorso scelto da Nicola Ventola, durante il classico appuntamento del lunedì con 'Viva El Futbol': "E' un centrocampista alla Pippo Inzaghi, uno che in area è sempre al posto giusto nel momento giusto - le parole dell'ex attaccante -. Ha il gol nel sangue. Ho letto le frecciatine lanciate da Ausilio al procuratore, ma io riconosco la faccia di un calciatore il cui sogno è giocare a calcio. Io tifo Inter, ma capirei se il ragazzo dovesse andare via. Può essere protagonista altrove, magari anche in piazze importanti. Ha sempre risposto presente all'Inter, anche ieri ha fatto una grandissima partita. Ha le caratteristiche del giocatore moderno".