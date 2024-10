Parlando ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio del match contro l'Atalanta, il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco ha spiegato la motivazione per la quale ha deciso di lanciare dal primo minuto Filip Stankovic, al debutto da titolare con la maglia del lagunari: "Ho visto meno tranquillo Jesse Joronen, mentre Filip ha la spensieratezza che ci può servire in questa gara". Peccato per il figlio d'arte, la sua première non ha un incipit da ricordare, visto che dopo appena sette minuti Stankovic ha dovuto incassare la rete del vantaggio orobico firmata da Mario Pasalic. Per poi riscattarsi su una conclusione di Charles de Kaetelaere sulla quale compie una splendida parata.

C'è tanto entusiasmo intorno alla squadra.

"I nostri tifosi sono importanti, il loro sostegno ci è servito sia in casa che fuori. Peccato per i mancati risultati, ma cerchiamo il loro sostegno attraverso prestazioni e atteggiamenti".

