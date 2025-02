Il Como batte il Napoli 2-1 con una grande prestazione e un super Nico Paz. Con questo risultato l'Inter è in vetta alla classifica di Serie A. I lariani passano in vantaggio grazie all'autogol di Rrhamani. Reazione partenopea pronta e attiva nei primi venti minuti: Raspadori approfitta di uno svarione di Kempf e pareggia i conti. Nella ripresa la formazione di Fabregas aggredisce la partita con grande veemenza e ritrova il vantaggio grazie al gol di Diao, servito in modo pregiato da un superbo Nico Paz, autore di una prestazione davvero superlativa. Sabato prossimo lo scontro diretto con i nerazzurri avanti di un punto in classifica.