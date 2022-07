E' proseguita quest'oggi, al Suning Training Centre di Appiano Gentile, la preparazione dell'Inter in vista della sfida al Lione, quarta amichevole di questa preseason per i nerazzurri che andrà in scena domani sera allo stadio Manuzzi di Cesena. Una seduta raccontata attraverso alcuni scatti pubblicati dai giocatori sui propri profili social, tra scherzi, sorrisi e concentrazione, come quella che si nota nello sguardo di un Lautaro Martinez che appare veramente carico. "Forza Inter", il messaggio conciso ma efficace scritto dal Toro.