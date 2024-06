L'Inter Women dice addio a Rita Guarino. "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino - si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro -. Il Club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro e le augura il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale".

Resta ora da capire chi sarà l'erede sulla panchina nerazzurra della prima squadra femminile a partire dalla prossima stagione.

FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino.

Il Club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro. — Inter Women (@Inter_Women) June 29, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!