Una nota stringata per annunciare una rivoluzione nell'ambito del marketing. L’ECA e la UEFA hanno infatti comunicato di aver avviato un periodo di negoziazione esclusiva con l'agenzia statunitense Relevent Sports per i diritti commerciali globali delle competizioni per club maschili UEFA per il periodo 2027-2033. Si tratta di una svolta epocale, in quanto l'agenzia elvetica Team Marketing, che da oltre trent'anni aveva questo compito, rischia di venire accantonata a favore del gruppo di Stephen Ross. Un monopolio che ha iniziato a vacillare già all'inizio dell'attuale ciclo triennale, allorché Relevent Sports che riuscì a conquistare il mercato statunitense grazie a un’offerta da 220 milioni di euro a stagione. Adesso, Relevent è pronta a prendersi l'intero piatto.

Secondo il quotidiano The Independent, la nuova partnership potrebbe avere un altro, importante risvolto: la possibilità di vedere una delle prossime edizioni della finale di Champions League sbarcare oltre oceano per essere organizzata negli Stati Uniti d’America. Un’ipotesi che era già stata presa in considerazione dall’attuale presidente della UEFA, Aleksander Ceferin.