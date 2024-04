In attesa di conoscere gli orari delle prossime partite di campionato, la Lega Serie A comunica la data della prosecuzione di Udinese-Roma, gara sospesa al 71esimo minuto sul punteggio di 1-1 per il problema occorso a Evan N'Dicka: il match riprenderà dal punto della sospensione giovedì 25 aprile alle ore 20. Il Consiglio ha confermato l’applicazione dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto della Lega Serie A, che prevede che la prosecuzione delle gare interrotte, come nel caso di Udinese-Roma, sia effettuata entro 15 giorni dall’avvenuta interruzione.

