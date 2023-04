Tutto pronto per il ritorno al campionato italiano anche per l'Inter che, dopo la gara apripista di questo pomeriggio alle 15 tra Cremonese e Atalanta, ospiterà tra poco la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un match che serve agli uomini di Inzaghi per innescare la miccia della ripartenza dopo un arrivederci amaro. In attesa dell'arrivo delle squadre e delle formazioni ufficiali, San Siro è già pronto per l'anticipo di oggi delle 18.00: tutto pronto anche negli spogliatoi riservati alla squadra di casa già tinti di nero e azzurro. L'Inter infatti scenderà in campo con la prima maglia come rende noto il club.