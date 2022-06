Ospite alla Summer Soccer Stars, Francesco Totti è stato interpellato ancora una volta sul capitolo Paulo Dybala: "Convincerlo? No. Ho parlato con lui di alcune cose, penso che lui abbia recepito ma non sta solo a lui decidere quale sarà il suo futuro. Se cederei volentieri la numero 10? Se lui volesse prenderla, sì, ma da quanto ne so non la vuole. Penso che prenderebbe la 21" ha detto a Sky Sport.