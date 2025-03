Nel corso dell'intervista rilasciata al mensile Onze Mondial, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram è tornato anche ai fatti di cui si è reso protagonista nel corso degli ultimi Europei, quando, in occasione delle elezioni legislative francesi, si è schierato apertamente contro il razzismo e contro l'estrema destra transalpina: "Se non avessi parlato in quel momento, non sarei stato Marcus Thuram, non sarei stato il figlio di mio padre, non sarei stato un giovane ragazzo di colore che giocava per la Nazionale francese. Per me, non era nemmeno fondamentale, era semplicemente logico parlare. C'erano anche persone che erano molto contente che parlassi".

