Erik ten Hag è pronto a riabbracciare André Onana. Dopo averlo avuto alle sue dipendenze all'Ajax, il tecnico del Manchester United si prepara a riavere il portiere camerunese arrivato ufficialmente ieri dall'Inter. E nel frattempo, spiega per i canali ufficiali dei Red Devils i motivi che lo hanno portato a scegliere proprio Onana per prendere il posto di David De Gea: "La cosa più importante, per un portiere, è mantenere la porta inviolata e non può farlo da solo. Quindi, serve un'ottima organizzazione difensiva. Ma le capacità di un portiere riguardano anche il non prendere gol. Al giorno d'oggi, il calcio richiede però anche un buon gioco da dietro, e questa è una qualità che André ha. Penso che con la sua presenza fisica e anche con la sua personalità aiuterà la squadra e aiuterà la squadra a raggiungere livelli più alti. André è così desideroso di vincere trofei".

Curiosamente, Onana ha anche giocato al fianco di Lisandro Martinez mentre era all'Ajax. E Ten Hag crede che la connessione che Onana può creare con la difesa a quattro – non solo con la palla, ma anche in termini di organizzazione – possa aggiungere una nuova dimensione allo stile della sua squadra: "La comunicazione coi difensori è sempre molto importante. Riguarda la cooperazione, la squadra. Il portiere con la sua difesa a quattro, il portiere con tutta la sua squadra, deve essere connesso. Quindi hai bisogno delle capacità sociali e comunicative per raggiungere il livello più alto; gli standard sono molto alti in Premier League e soprattutto al Manchester United".

