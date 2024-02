Ospite oggi ai microfoni di Radio Deejay, l'ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha speso parole importanti per Simone Inzaghi, a lungo in biancoceleste e ora alla guida dell'Inter: "Già quando era giocatore si intravedeva in lui qualcosa di speciale, lo stesso si poteva dire di Guardiola. Si vedeva che avevano qualcosa in più. All'apparenza Simone inganna: è sempre solare, ma in realtà è molto profondo e cura ogni piccolo dettaglio, parte dal primo minuto della mattina fino all'ultima della sera cura tutto in modo maniacale. Ha qualcosa in più rispetto agli altri, sa creare un rapporto con la squadra e a livello individuale. Lui e Pippo hanno un modo di pensare molto simile".

Due battute anche sulla lotta Scudetto: "Il campionato sta dicendo chiaramente che l'Inter è la più forte per quello che ha fatto vedere. La seconda credo sia la Juve, è una squadra forte: mi aspettavo qualcosa in più da loro non avendo le coppe, forse poteva preparare meglio alcune partite. Però resta una squadra con una rosa importante come il Milan. Quello che sta facendo il Bologna è una bella sorpresa, fa veramente piacere vederli lì e vedere come giocano", ha concluso.

