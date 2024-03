Prima di conquistare il cuore dei tifosi dell'Inter, Simone Inzaghi ci era riuscito anche nella lunga esperienza alla Lazio da giocatore prima e allenatore poi. Lo sa bene Igli Tare, ex direttore sportivo biancoceleste protagonista di una lunga intervista a Kicker: "Inzaghi è un modello. Simone ha trascorso 11 anni da calciatore alla Lazio, poi ha lavorato come allenatore nel settore giovanile per sette anni e ad oggi è il più longevo allenatore della società in Serie A", le parole spese sull'attuale allenatore nerazzurro.

Tare tocca poi anche l'argomento Ciro Immobile, nome accostato anche all'Inter in ottica mercato: "Ciro è arrivato al Borussia Dortmund come capocannoniere della Serie A. Chiaramente il suo fallimento non era una questione sportiva, ma piuttosto mentale. È molto più facile per un giocatore tedesco adattarsi in Italia che per un giocatore italiano in Germania. La vita in Italia è più rilassata e il clima fa una grande differenza rispetto agli altri paesi. In più il calcio è molto importante. Lo stesso vale nel resto del mondo, ma in Italia il calcio è come una religione".

