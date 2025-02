Ormai è caccia al retroscena in Croazia per quel che riguarda il trasferimento di Petar Sucic all'Inter. La novità è riportata dal quotidiano Vecernji List, che parla dei bonus inseriti nel contratto legati ai traguardi di squadra: la Dinamo Zagabria riceverà 500mila euro se l'Inter diventerà campione d'Italia e la stessa cifra se il club raggiungerà almeno i quarti di finale di Champions League. E anche qui, sono stati i Modri a spuntarla nella definizione del bonus, visto che l'Inter avrebbe voluto che il criterio per ottenere questo bonus fosse l'arrivo alle semifinali, ma alla fine ha deciso di accettare la richiesta dei croati.

Per quel che riguarda invece i premi legati alle presenze, Telegram, altro quotidiano croato, rivela come la Dinamo abbia stabilito che ogni presenza inferiore ai 45 minuti di gioco del ragazzo venga indicata "mezza presenza" da sommare in un secondo momento. Questa non è una pratica comune perché normalmente, per i bonus di trasferimento, vengono conteggiate come presenze solo le partite in cui un giocatore inizia nella formazione titolare o gioca più di 45 minuti. L'intera commissione di gestione, aggiunge 24Sata, è pari all'8,5%, il che significa che oltre il 90 percento del denaro finirà nelle casse del club blu.

