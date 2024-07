Il portale Transfermarkt, prendendo in esame anche i dati legati ai social, agli ascolti TV e al merchandising e altri fattori, ha provato a rispondere alla fatidica domanda su quale sia la squadra più tifata al mondo.

Più in alto di tutti c'è il Manchester United (650 milioni) seguito da Barcellona e Real Madrid a completare il podio. Poi Chelsea, Arsenal, Manchester City e Liverpool a conferma dell'egemonia della Premier League.

Prima delle italiane il Milan al posto numero 8 con 95 milioni di tifosi. Nono posto per l'Inter con 55 milioni. Poi Bayern, PSG, Tottenham e Juventus (27 milioni).

In Italia, invece, il discorso cambia. La Juve resta la più tifata con 7,9 milioni (in calo del 2%). Al secondo sale l'Inter (4 milioni), scavalcando il Milan grazie a un balzo in avanti del 2,5%. Questi i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport relativi a uno studio del 2023.